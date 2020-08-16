Оби Микел, которого хотели «Крылья Советов», вернётся в английский футбол

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел подпишет контракт со «Сток Сити», сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
В конце июня сообщалось, что «Крылья Советов» связывались с 33-летним футболистом и предлагали ему зарплату чуть более € 1 млн. Оби Микел отказался от предложения «Крыльев», поскольку собирался играть за бразильский «Ботафого».
В марте «Трабзонспор» объявил об уходе Джона Оби Микела. Контракт футболиста с турецким клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Оби Микел перешёл в «Трабзонспор» в начале июля прошлого года. До этого полгода выступал за «Мидлсбро», к которому присоединился после ухода из китайского клуба «Тяньцзинь Тэда». В азиатской команде хавбек играл с 2017 года, а на протяжении предыдущих 11 лет защищал цвета «Челси», с которым завоевал 11 трофеев. С 2005 года Джон вызывается в сборную Нигерии.
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