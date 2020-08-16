Де Брёйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте турнира.
В список номинантов входили Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Садио Мане (все – «Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»), Ник Поуп («Бёрнли»), Джейми Варди («Лестер Сити»).
В минувшем сезоне-2019/2020 Де Брёйне стал автором 20 голевых передач, повторив рекорд АПЛ, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. Помимо этого Кевин забил 13 голов.
«Манчестер Сити» по итогам сезона занял в АПЛ второе место, уступив «Ливерпулю», оторвавшемуся от «горожан» на 18 очков.
Вчера, 15 августа, «Манчестер Сити» проиграл «Лиону» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3).
- 16 августа 2020
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