Президент «Валенсии» нанял вооружённого телохранителя из-за угроз болельщиков

Президент «Валенсии» Анила Мурти нанял вооруженного телохранителя, чтобы обеспечить безопасность себя и семье, сообщает superdeporte.es.



12 августа активная часть болельщиков «летучих мышей» устроила в центре города массовую акцию протеста против руководства клуба. Фанаты выразили недовольство политикой «Валенсии». Незадолго до этого Мурти заявил, что продаст нескольких ведущих футболистов, чтобы оптимизировать расходы.

«Валенсия» в минувшем сезоне набрала 53 очка в 38 турах и заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, впервые за несколько лет не попав в еврокубки. Накануне, 12 августа, из стана «летучих мышей» в «Вильярреал» перешли полузащитники Даниэль Парехо и Франсис Коклен.