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Президент «Валенсии» нанял вооружённого телохранителя из-за угроз болельщиков

Президент «Валенсии» нанял вооружённого телохранителя из-за угроз болельщиков
Футбол / Испания 0

Президент «Валенсии» Анила Мурти нанял вооруженного телохранителя, чтобы обеспечить безопасность себя и семье, сообщает superdeporte.es.

12 августа активная часть болельщиков «летучих мышей» устроила в центре города массовую акцию протеста против руководства клуба. Фанаты выразили недовольство политикой «Валенсии». Незадолго до этого Мурти заявил, что продаст нескольких ведущих футболистов, чтобы оптимизировать расходы.

«Валенсия» в минувшем сезоне набрала 53 очка в 38 турах и заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, впервые за несколько лет не попав в еврокубки. Накануне, 12 августа, из стана «летучих мышей» в «Вильярреал» перешли полузащитники Даниэль Парехо и Франсис Коклен.

Фанаты «Валенсии» устроили акцию протеста против владельца клуба
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