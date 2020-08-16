Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту»
«Аталанта» близка к приобретению полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, утверждает Sport Mediaset.
По информации источника, завтра, 17 августа, пройдёт встреча «Аталанты» с представителями российского клуба, на которой будут прорабатываться последние детали трансфера. Контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до июня 2021 года, поэтому ожидается, что сумма трансфера составит € 15 млн без учёта бонусов.
Сообщалось, что основным претендентом на Миранчука является «Милан». «Россонери» хотели включить в сделку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, а затем — швейцарского защитника Рикардо Родригеса, однако последний отказался переходить в российский клуб. Позже Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула высокая цена.
Алексея Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула цена
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