«Месси для «Интера» — больше, чем мечта». Экс-скаут миланцев — об аргентинском форварде

Бывший скаут «Интера» Массимилиано Мирабелли высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в миланский клуб.



«Когда я работал в „Интере“, президент Чжан в разговорах о трансферном рынке говорил, что хочет видеть в команде Месси. Нам пришлось объяснять, что это невозможно из-за правил финансового фэйр-плей. Месси для „Интера“ — больше, чем мечта. У него остался всего год по контракту, и „Барселона“ не хочет потерять его следующим летом бесплатно.



В Испании должны принять ряд важных решений. Они не захотят остаться с пустыми руками. Любой, кто хочет извлечь максимальную выгоду из ситуации, должен действовать», — приводит слова Мирабелли Radio Sportiva.

Сообщалось, что «Интер» прорабатывает трансфер Месси в 2021 году и готов предложить шестикратному обладателю «Золотого мяча» четырёхлетний контракт на € 260 млн.