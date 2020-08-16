«Ливерпуль» согласовал с Тьяго Алькантарой контракт на 4 года
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара подпишет с «Ливерпулем» контракт на четыре года, сообщает RMC Sport.
Хавбек уже объявил об уходе одноклубникам из Мюнхена и даже выбрал будущий дом. Английскому и немецкому клубам осталось согласовать цену за игрока.
Сообщалось, что на трансфере футболиста настаивает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне Тьяго принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча, а мюнхенская команда в очередной раз завоевала чемпионский титул. Действующий контракт Тьяго с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года.
Фердинанд: Тьяго Алькантара — мечта для «Ливерпуля»
- 16 августа 2020
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