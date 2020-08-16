Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» согласовал с Тьяго Алькантарой контракт на 4 года

«Ливерпуль» согласовал с Тьяго Алькантарой контракт на 4 года
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара подпишет с «Ливерпулем» контракт на четыре года, сообщает RMC Sport.

Хавбек уже объявил об уходе одноклубникам из Мюнхена и даже выбрал будущий дом. Английскому и немецкому клубам осталось согласовать цену за игрока.

Сообщалось, что на трансфере футболиста настаивает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне Тьяго принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча, а мюнхенская команда в очередной раз завоевала чемпионский титул. Действующий контракт Тьяго с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года.

Фердинанд: Тьяго Алькантара — мечта для «Ливерпуля»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020