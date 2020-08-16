Новичок «Ростова» Хасимото: счастлив быть частью этой семьи и сделаю всё для команды

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото, который сегодня, 16 августа, празднует день рождения, поделился эмоциями от домашнего матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Впечатлили баннер фанатов и аплодисменты. Счастлив быть частью этой семьи. Спасибо вам большое. Сделаю всё для этой команды», — цитирует Хасимото пресс-служба клуба.
Японский полузащитник вступил в игру на 74-й минуте, заменив хавбека Павла Мамаева. Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Во втором тайме мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен.
В матче 1-го тура РПЛ с «Тамбовом» Кэнто Хасимото вышел на поле на 83-й минуте вместо нападающего Эльдора Шомуродова.
В следующем туре «Ростов» 19 августа сыграет с «Динамо» в Москве. «Зенит» в этот же день примет ЦСКА.
- 16 августа 2020
-
15:06
-
14:58
-
14:42
-
14:41
-
14:23
-
14:22
-
14:13
-
14:06
-
13:59
-
13:41
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:01
-
12:56
-
12:49
-
12:26
-
12:13
-
12:04
-
12:04
-
11:53
-
11:45
-
11:24
-
11:21
-
11:17
-
11:01
-
11:00
-
10:48
-
10:44
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:08
-
09:54