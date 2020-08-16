Новичок «Ростова» Хасимото: счастлив быть частью этой семьи и сделаю всё для команды

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото, который сегодня, 16 августа, празднует день рождения, поделился эмоциями от домашнего матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Впечатлили баннер фанатов и аплодисменты. Счастлив быть частью этой семьи. Спасибо вам большое. Сделаю всё для этой команды», — цитирует Хасимото пресс-служба клуба.



Японский полузащитник вступил в игру на 74-й минуте, заменив хавбека Павла Мамаева. Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Во втором тайме мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен.

В матче 1-го тура РПЛ с «Тамбовом» Кэнто Хасимото вышел на поле на 83-й минуте вместо нападающего Эльдора Шомуродова.



В следующем туре «Ростов» 19 августа сыграет с «Динамо» в Москве. «Зенит» в этот же день примет ЦСКА.