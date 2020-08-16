Сульшер: «Манчестер Юнайтед» сильно отстал от команд из вершины АПЛ. Придётся потратиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о предстоящих изменениях в составе «красных дьяволов».
«Всегда следим за составом и связью между игроками. Речь идёт о качестве. На привлечение футболистов, которые будут лучше тех, что уже у нас есть, придётся потратиться. Нам ещё предстоит пройти путь, чтобы выйти на уровень команд из вершины АПЛ. Они слишком сильно нас опережают. Мы всё ещё растём и становимся лучше. Конечно, путь ещё и близко не завершён», — приводит слова Сульшера Goal.com.
Сегодня, 16 августа, «Манчестер Юнайтед» встречается с «Севильей» в матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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