Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» сильно отстал от команд из вершины АПЛ. Придётся потратиться

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» сильно отстал от команд из вершины АПЛ. Придётся потратиться
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о предстоящих изменениях в составе «красных дьяволов».

«Всегда следим за составом и связью между игроками. Речь идёт о качестве. На привлечение футболистов, которые будут лучше тех, что уже у нас есть, придётся потратиться. Нам ещё предстоит пройти путь, чтобы выйти на уровень команд из вершины АПЛ. Они слишком сильно нас опережают. Мы всё ещё растём и становимся лучше. Конечно, путь ещё и близко не завершён», — приводит слова Сульшера Goal.com.

Сегодня, 16 августа, «Манчестер Юнайтед» встречается с «Севильей» в матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020