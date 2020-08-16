«Ахмат» объявил о подписании контракта с защитником Маратом Быстровым

Защитник Марат Быстров перешёл из казахстанского «Ордабасы» в «Ахмат». Грозненцы подписали с игроком двухлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Быстров выступал за «Ордабасы» с 2019 года. Провёл 35 матчей во всех турнирах. Игрок выступал за «Тамбов» и казахстанские «Тобол» и «Астану». В прошлом году дебютировал за национальную сборную Казахстана.



За «Ахмат» Марат будет играть под 96-м номером. Быстров прибыл в расположение клуба и проведёт в воскресенье, 16 августа, первую тренировку.

В минувшем сезоне команда из Грозного заняла 13-е место, набрав 31 очко.

В стартовавшем чемпионате подопечные Андрея Талалаева сыграли дома вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) и проиграли на выезде московскому «Спартаку» (0:2).