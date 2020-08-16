«Барселона» планирует расстаться с Луисом Суаресом

«Барселона» может расстаться с нападающим Луисом Суаресом, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) и вылета из турнира руководство каталонского клуба решило облегчить зарплатную ведомость. Ключевым фактором может стать возраст уругвайского футболиста — в январе Суаресу исполнилось 33 года.



Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая. Ранее нападающий выступал за амстердамский «Аякс», «Ливерпуль» и другие команды.