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«Барселона» планирует расстаться с Луисом Суаресом

«Барселона» планирует расстаться с Луисом Суаресом
Футбол / Испания 0

«Барселона» может расстаться с нападающим Луисом Суаресом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) и вылета из турнира руководство каталонского клуба решило облегчить зарплатную ведомость. Ключевым фактором может стать возраст уругвайского футболиста — в январе Суаресу исполнилось 33 года.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая. Ранее нападающий выступал за амстердамский «Аякс», «Ливерпуль» и другие команды.

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