Защитник «Уфы» Данченко: с Евсеевым поговорили о тактике, я играл в похожий футбол

Защитник «Уфы» Олег Данченко прокомментировал переход в уфимский клуб из «Рубина» на правах аренды.

«Была пара вариантов, но выбрал переход в „Уфу“. Знаю Йокича, с Агаларовым был в „Анжи“. Весь коллектив хороший, с ребятами познакомился, проблем нет.

С Вадимом Евсеевым поговорили о тактике, о футболе, поэтому всё впереди, еще куча разговоров. В «Енисее» и «Анжи» я играл в похожий футбол, поэтому проблем не будет.

Участие в матче с «Рубином»? Мы договорились, что я должен играть. Думаю, буду готов. Будет ли он особенным? Нет. Каждый матч — особенный. Хочу себя показать и помочь команде.



Буду ли готов к «Спартаку» в следующем туре? Не знаю, посмотрим. Физически буду готов, а остальное решает тренер", — сказал Данченко в видео клубного YouTube-канала.

В минувшем сезоне РПЛ Данченко провёл 19 матчей и сделал две результативных передачи в составе казанской команды.