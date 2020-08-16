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Погба: цвет кожи не определяет человека

Погба: цвет кожи не определяет человека
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался на тему расизма.

«Действительно грустно смотреть на происходящее, видеть это снова и снова. Хотел бы поговорить с кем-нибудь, кто является расистом.

Я люблю людей и уважаю всех. Сейчас такая жизнь, должно быть уважение. И футбол, в частности, должен быть таким.

Я темнокожий. Мать родом из Африки, из Гвинеи. Но я родился в Париже и ощущаю себя французом. Другие должны это уважать. Цвет кожи не определяет человека», — сказал Погба в видео, опубликованном в «Твиттере» УЕФА.

Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Договор французского футболиста включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.

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