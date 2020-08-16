Бьорн Куйперс обслужит матч полуфинала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ»
Стали известны арбитры, которые обслужат матч 1/2 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен», сообщается на официальном сайте УЕФА.
На матче будет работать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду войдут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Видеоассистент рефери — Пол ван Букел. Резервный судья — Артур Диаш (Португалия).
Матч полуфинала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен» состоится 18 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — 22:00 мск.
В 1/4 финала турнира «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 обыграл мадридский «Атлетико», а «Пари Сен-Жермен» — «Аталанту» (2:1). В другом полуфинале встретятся «Бавария» и «Лион».
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