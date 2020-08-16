Хавбек «Манчестер Юнайтед» Чонг перешёл в «Вердер» на правах аренды
«Вердер» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего нидерландского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Тахит является воспитанником «Манчестер Юнайтед». На молодёжном уровне вингер выступал также за «Фейеноорд». За основную команду «красных дьяволов» Чонг дебютировал в июле 2018 года.
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов. Бременский «Вердер» занял 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020 и в переходных матчах обошёл «Хайденхайм» благодаря правилу выездного гола (0:0, 2:2).
- 16 августа 2020
-
18:18
-
18:06
-
17:57
-
17:55
-
17:32
-
17:19
-
17:10
-
17:05
-
16:51
-
16:45
-
16:19
-
16:16
-
16:10
-
15:54
-
15:48
-
15:44
-
15:31
-
15:30
-
15:06
-
14:58
-
14:42
-
14:41
-
14:23
-
14:22
-
14:13
-
14:06
-
14:02
-
13:59
-
13:41
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:01
-
12:56
Партнерский контент