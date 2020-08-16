Виктор Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Рубин» — «Локомотив»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи оценил судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив» (0:2), который состоялся 11 августа в Казани.

«На 24-й минуте матча произошёл крайне сложный для судьи и VAR эпизод в штрафной площади команды гостей, в результате которого нападающий казанцев Иван Игнатьев столкнулся с вратарём „Локомотива“ Маринато Гильерме. Сложность данного инцидента определяется двумя его стадиями.



В первой стадии инцидента между Игнатьевым и защитником „Локомотива“ Рыбусем происходит небольшой контакт, инициатором которого является защитник, но его нельзя считать достаточным для падения футболиста, несмотря на высокую скорость бега.



Во второй стадии инцидента вратарь „Локомотива“ пытается дотянуться до мяча, по которому нападающим нанесён удар вскользь, и сталкивается с Игнатьевым, который после удара падает в направлении вратаря. Падение футболиста „Рубина“ начинается до момента столкновения с вратарём.



Таким образом, Гильерме не был инициатором падения Игнатьева. На 78-й минуте матча футболист „Локомотива“ Дмитрий Баринов получил предупреждение за грубую игру. При рассмотрении эпизода для вынесения правильной дисциплинарной санкции важно обратить внимание на место контакта. Поскольку он произошёл с плечом, а не с туловищем, игрок не поставил под угрозу безопасность соперника и совершил не серьёзное нарушение правил игры, а только безрассудный фол, который должен быть наказан предупреждением», — приводит слова Кашшаи пресс-служба РФС.