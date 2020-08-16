«Ювентус» может продать Дибалу за € 90-100 млн
Руководство «Ювентуса» рассматривает вариант с продажей аргентинского форварда Пауло Дибалы в летнее трансферное окно, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, «Ювентус» может продать нападающего за € 90-100 млн, чтобы получить средства на усиление состава команды. Новый главный тренер клуба Андреа Пирло не считает аргентинца неприкасаемым, поэтому клуб может с ним расстаться.
Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (25 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (один — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Источник: Роналду предложил Бензема перейти в «Ювентус»
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