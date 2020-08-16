«Спартак-2» обыграл «Акрон» в матче ФНЛ

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова». Обслуживал матч арбитр Сергей Куликов (Саранск), ассистировали ему судьи на линиях Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Александр Филимонов (Орехово-Зуево).
Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал Степан Оганесян.
«Спартак-2», набрав 10 очков, вышел на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» (4) — на 11-м месте.
В другом матче 4-го тура «Оренбург» на своём поле сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» со счётом 1:1. На 90-й минуте счёт открыл Савелий Козлов, но в концовке гостей от поражения спас Хызыр Аппаев.
- 16 августа 2020
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