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«Спартак-2» обыграл «Акрон» в матче ФНЛ

«Спартак-2» обыграл «Акрон» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова». Обслуживал матч арбитр Сергей Куликов (Саранск), ассистировали ему судьи на линиях Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Александр Филимонов (Орехово-Зуево).

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал Степан Оганесян.

«Спартак-2», набрав 10 очков, вышел на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» (4) — на 11-м месте.

В другом матче 4-го тура «Оренбург» на своём поле сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» со счётом 1:1. На 90-й минуте счёт открыл Савелий Козлов, но в концовке гостей от поражения спас Хызыр Аппаев.

ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
16 августа 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Оганесян – 48'
Удаления: нет / Чудин – 77'
ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
16 августа 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Текстильщик
Иваново
1:0 Козлов – 90'   1:1 Аппаев – 90+5'
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