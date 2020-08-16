Хамес: АПЛ — лучшая лига, хорошо бы поиграть там

Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассказал, в клуб из какого чемпионата хотел бы перейти.
«Хочу перейти туда, где смогу играть, где буду счастлив и где меня все полюбят. Это может быть Италия, Испания, Англия. Вопрос, на который я до сих пор не знаю ответа. Я поиграл уже в нескольких хороших лигах, кроме Серии А и английской Премьер-лиги. Хорошо бы отправиться в Англию, потому что там лучшая лига.
В этом году я хотел перейти в другой клуб, но „Реал“ не позволил мне уйти, пришлось остаться. Хотел перейти в клуб, где я смог бы играть больше, потому что знал, что у меня не будет много возможностей проявить себя в этом сезоне», — цитирует Хамеса Sport.es.
Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 32 млн. В завершившемся сезоне чемпионата Испании 29-летний полузащитник принял участие в 8 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
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