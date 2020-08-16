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«Арсенал» предложил за защитника «Лилля» Габриэля € 25 млн плюс бонусы

«Арсенал» предложил за защитника «Лилля» Габриэля € 25 млн плюс бонусы
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» ведёт с «Лиллем» переговоры по приобретению бразильского защитника Габриэля, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Арсенал» предлагает за футболиста € 25 млн плюс € 3 млн бонусов. У «Лилля» есть договорённость с «Наполи», согласно которой Габриэль перейдёт в команду Дженнаро Гаттузо в случае ухода Калиду Кулибали. Однако неаполитанский клуб предложил «Лиллю» € 22+3 млн.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Габриэлем. В услугах футболиста также заинтересован «Эвертон».

22-летний бразилец перешёл в «Лилль» зимой 2017 года из бразильского «Аваи». Сумма трансфера составила € 3 млн. Контракт Габриэля с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Габриэль провёл на поле 34 матча во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и заработал шесть жёлтых карточек.

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с защитником «Лилля» Габриэлем
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