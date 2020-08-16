Игонин: жёлтая карточка Ракицкому очевидна, чего её оспаривать?
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об удалении Ярослава Ракицкого в матче с «Ростовом» (2:0).
«Жёлтая карточка Ракицкому была очевидна, чего её оспаривать? Понятное дело, что такая практика есть, попытаться и можно. Но, повторюсь, по моему мнению, заслуженная карточка.
Вообще, мне кажется, скоро будут отдельные комитеты по первой, второй жёлтой. Все ищут возможность, чтобы что-то отмотать назад. В спорных решениях я вижу в этом смысл, а делать это чтобы просто попытаться, не совсем спортивный подход», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Во втором тайме матча, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, перед этим показав ему вторую жёлтую карточку.
Судья Федотов: по удалению Ракицкого никаких вопросов нет
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