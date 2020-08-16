«Велес» сыграл вничью с «Факелом» и вышел на 4-е место в ФНЛ
В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги московский «Велес» сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Домодедово на стадионе «Авангард». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Семёнов (Петрозаводск) и Яков Клепцов (Ростов-на-Дону).
Счёт был открыт в первом тайме — на 12-й минуте автором забитого мяча стал Олег Дмитриев. «Велес» отыгрался спустя минуту — отличился Сейт-Даут Гаракоев.
«Велес», набрав 8 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (4) — на 16-м месте.
Также завершился ещё один матч 4-го тура ФНЛ. «Нижний Новгород» на своём поле проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 0:1.
ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
16 августа 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Дмитриев – 12' 1:1 Гаракоев – 13'
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