«Велес» сыграл вничью с «Факелом» и вышел на 4-е место в ФНЛ

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги московский «Велес» сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Домодедово на стадионе «Авангард». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Семёнов (Петрозаводск) и Яков Клепцов (Ростов-на-Дону).

Счёт был открыт в первом тайме — на 12-й минуте автором забитого мяча стал Олег Дмитриев. «Велес» отыгрался спустя минуту — отличился Сейт-Даут Гаракоев.

«Велес», набрав 8 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» (4) — на 16-м месте.

Также завершился ещё один матч 4-го тура ФНЛ. «Нижний Новгород» на своём поле проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 0:1.