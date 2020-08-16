Гжегож Крыховяк: если появится какой-то вариант из Европы, подумаю

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о своём будущем.
«Мне всё нравится в «Локомотиве». Отличный состав, стабильно есть Лига чемпионов и борьба за чемпионство — я всё-таки приезжал решать высокие задачи, а не идти в середине таблицы. Плюс меня полностью устраивает жизнь в Москве, я получаю удовольствие.
Хотел бы вернуться в Европу? На протяжении всей жизни я никогда не пытался спланировать будущее. В футболе всё происходит так быстро — не успеваешь подготовиться! Если появится какой-то вариант или предложение, подумаю. Но сейчас я действительно счастлив и не думаю ни о чём подобном», — цитирует Крыховяка Sport24.
В прошлом сезоне Крыховяк принял участие в 33 встречах за «железнодорожников», в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 16 августа 2020
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