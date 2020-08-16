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Игроки «Барселоны» хотят видеть на посту главного тренера только Хави

Игроки «Барселоны» хотят видеть на посту главного тренера только Хави
Футбол / Испания 0

Футболисты «Барселоны» считают, что новым главным тренером команды должен стать Хави, в данный момент возглавляющий катарский «Аль-Садд», сообщает AS.

Лидеры команды уверены, что Хави единственный, кто способен сплотить коллектив. По их мнению, только он обладает индивидуальностью, способной оживить игру каталонцев.

Сообщалось, что руководство испанской «Барселоны» намерено отправить в отставку главного тренера команды Кике Сетьена после поражения со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией» и уже определилась с кругом потенциальных кандидатов на его место. Планируется назначить тренера с именем. Основные кандидаты — аргентинец Маурисио Почеттино, голландец Рональд Куман и испанец Хави.

Отметим, что Хави также отказал каталонцам в январе 2020 года, после увольнения Эрнесто Вальверде.

«Барселона» рассматривает Почеттино, Кумана и Хави в качестве замены Сетьену
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