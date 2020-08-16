«Торпедо» разгромило «Краснодар-2», одержав первую победу с ноября 2019 года
В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» проиграл московскому «Торпедо» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Академия ФК „Краснодар“. Обслуживал матч арбитр Артём Любимов (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Руслан Шекемов (Нальчик) и Хамид Талаев (Грозный).
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Равиль Нетфуллин. Московский клуб увеличил разрыв в счёте в середине второго тайма, отличился Игорь Лебеденко. Через несколько минут третий гол забил Максим Шоркин.
«Торпедо» прервало серию из девяти матчей без побед. До этого «автозаводцы» в последний раз побеждали 3 ноября 2019 года в матче со «СКА-Хабаровск» (2:1).
- 16 августа 2020
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