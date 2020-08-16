«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 16 августа, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы между испанской «Севильей» и английским «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт в немецком городе Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада немецкая арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировать ему будут судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Даниэль Зиберт.
На групповом этапе «Севилья» играла с «Карабахом» (3:0, 2:0), «Дюделанжем» (3:0, 5:2) и АПОЭЛом (1:0, 0:1). В плей-офф испанский клуб оказался сильнее ЧФР (1:1, 0:0), «Ромы» (2:0) и «Вулверхэмптона» (1:0)
«Манчестер Юнайтед» играл в одной группе с «Астаной» (1:0, 1:2), АЗ (0:0, 4:0) и «Партизаном» (1:0, 3:0). В плей-офф манкунианцы победили «Брюгге» (1:1, 5:0), ЛАСК (5:0, 2:1) и «Копенгаген» (1:0).
- 16 августа 2020
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