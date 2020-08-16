Фанаты «Лиона» бурно отпраздновали выход в полуфинал Лиги чемпионов

Болельщики «Лиона» после победы над «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов устроили бурное празднования.
По информации YouTube-канала Fankurve — Ultras, выложившего видео с празднованиями фанатов, победу французской команды отмечали как на улицах Лиона, так и в Лиссабоне, где проводился матч.
Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счётом 3:1. На 25-й минуте нападающий лионцев Максвелл Корне открыл счёт. «Лион» начал атаку подачей Марсала из глубины, Гарсия в подкате помешал Экамби прорваться в штрафную, но Корне подобрал мяч и пробил точно в ближний угол ворот.
На 69-й минуте хавбек «Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. Рахим Стерлинг оценил позицию партнёров в штрафной и покатил мяч в центр, откуда Де Брёйне в касание пробил под дальнюю штангу. На 80-й минуте Мусса Дембеле вывел «Лион» вперёд. Какере с центра поля отдал передачу вперёд, Дембеле выдержал линию обороны, подхватил мяч и реализовал момент, отправив мяч от ноги вратаря в ворота. Спустя семь минут Дембеле оформил дубль.
В полуфинале Лиги чемпионов «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией», которая в 1/4 финала разгромила «Барселону» (8:2).
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