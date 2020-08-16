Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч Лиги Европы

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1/2 финала Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встреча пройдёт в немецком городе Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Фернандо, Хордан, Банега, Окампос, Сусо, Эн-Несири.

Запасные: Вацлик, Хави Диас, Гомес, Пабло Перес, Лара, Эскудеро, Хенаро, Оливер Торрес, Гудель, Васкес, Люк де Йонг, Эль-Хаддади.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуйар, Уильямс, Фред, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд.

Запасные: Грант, Ромеро, Байи, Фосу-Менса, Менжи, Перейра, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактоминай, Игало.

«Севилья» — «МЮ»: прогноз Романа Гутцайта на матч полуфинала Лиги Европы 16 августа
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020