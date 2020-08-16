«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1/2 финала Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встреча пройдёт в немецком городе Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Фернандо, Хордан, Банега, Окампос, Сусо, Эн-Несири.



Запасные: Вацлик, Хави Диас, Гомес, Пабло Перес, Лара, Эскудеро, Хенаро, Оливер Торрес, Гудель, Васкес, Люк де Йонг, Эль-Хаддади.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуйар, Уильямс, Фред, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд.



Запасные: Грант, Ромеро, Байи, Фосу-Менса, Менжи, Перейра, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактоминай, Игало.