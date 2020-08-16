«Реал» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА, играя вдесятером с 11-й минуты

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА туринский «Ювентус» проиграл мадридскому «Реалу» со счётом 1:3. Встреча состоялась в швейцарском городе Ньоне на стадионе «Коловрей». Обслуживал матч немецкий арбитр Бастиан Данкерт, ассистировали ему судьи на линиях Марк Борш (Германия) и Педру Мартинш (Португалия).

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Франко Тонжия. На 11-й минуте «Королевский клуб» остался в меньшинстве — красную карточку получил Хорди Мартин. «Реал» отыгрался на 30-й минуте, отличился Серхио Аррибас. Через несколько минут мадридцев вывел вперёд Карлос Дотор, которому ассистировал Иван Моранте. На 57-й минуте третий гол забил Хуанми Латаса с паса Аррибаса.

В четвертьфинале «Реал» встретится с миланским «Интером». Матч состоится 19 августа.