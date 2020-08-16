Янг: все в «Интере» с радостью ждут матча с «Шахтёром». Думаю, будет классная игра

Защитник «Интера» Эшли Янг поделился ожиданием от матча с «Шахтёром» в полуфинале Кубка УЕФА.

«Если можно выбирать, лучше, конечно, не играть против команд, которые только сидят на своих воротах и защищаются. Хочется играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол. Играешь на встречных курсах, и кто лучше в конкретный день, тот и побеждает. Думаю, будет классный матч.



Мы смотрели записи матчей „Шахтёра“. Видели их игру с „Базелем“. Хорошая команда. Они бы не вышли в полуфинал, если бы это было не так. У нас все с радостью ждут возможности сыграть с „Шахтёром“, снова проверить себя. Увидим, что будет после 90 минут игры.



Прибавляет ли мотивации возможность встретиться с „Юнайтед“ в финале? Нет. Конечно, финал и есть наша цель, но мы не думаем, кто там будет, против кого придётся играть. Мы сосредоточены на „Шахтёре“, на ближайшем матче. Больше ни на чём», — приводит слова Янга пресс-служба УЕФА.

Матч «Интер» — «Шахтёр» состоится 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск.