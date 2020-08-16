«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на 1-е место в ФНЛ
В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» обыграла ярославский «Шинник» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Иван Сиденков (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Колосков (Уфа) и Максим Каюмов (Москва).
Счёт был открыт в начале первого тайма — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Аллеф Андраде. В конце матча преимущество хозяев увеличил Ильнур Альшин.
«Балтика», набрав 10 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (4) — на 17-м месте.
В следующем туре «Балтика» на выезде встретится с московским «Торпедо». «Шинник» дома сыграет с московским «Велесом». Матчи состоятся 22 августа.
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