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«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на 1-е место в ФНЛ

«Балтика» обыграла «Шинник» и вышла на 1-е место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» обыграла ярославский «Шинник» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Иван Сиденков (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Колосков (Уфа) и Максим Каюмов (Москва).

Счёт был открыт в начале первого тайма — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Аллеф Андраде. В конце матча преимущество хозяев увеличил Ильнур Альшин.

«Балтика», набрав 10 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (4) — на 17-м месте.

В следующем туре «Балтика» на выезде встретится с московским «Торпедо». «Шинник» дома сыграет с московским «Велесом». Матчи состоятся 22 августа.

ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
16 августа 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Андраде – 7'   2:0 Альшин – 80'
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