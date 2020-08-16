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«Через год жду с таким же призом». Акинфеев — о награде лучшему вратарю от Габулова

«Через год жду с таким же призом». Акинфеев — о награде лучшему вратарю от Габулова
Футбол / РПЛ 0

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал вручение приза «Чемпионата» лучшему вратарю сезона из рук бывшего игрока сборной России Владимира Габулова.

«Рад был видеть, Владимир. Через год жду с таким же призом», — пошутил Акинфеев. Вратарь также опубликовал на странице в «Инстаграме» совместное фото с Габуловым.

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов перед матчем с «Тамбовом» (2:1) вручил Акинфееву приз лучшему вратарю прошлого сезона.

В прошлом сезоне Акинфеев провёл в РПЛ 30 матчей, 13 из которых сыграл на ноль. Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).

Габулов вручил Акинфееву приз «Чемпионата» лучшему вратарю прошлого сезона
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