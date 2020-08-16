«Через год жду с таким же призом». Акинфеев — о награде лучшему вратарю от Габулова

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал вручение приза «Чемпионата» лучшему вратарю сезона из рук бывшего игрока сборной России Владимира Габулова.
«Рад был видеть, Владимир. Через год жду с таким же призом», — пошутил Акинфеев. Вратарь также опубликовал на странице в «Инстаграме» совместное фото с Габуловым.
Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов перед матчем с «Тамбовом» (2:1) вручил Акинфееву приз лучшему вратарю прошлого сезона.
В прошлом сезоне Акинфеев провёл в РПЛ 30 матчей, 13 из которых сыграл на ноль. Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).
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