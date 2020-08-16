Вячеслав Глеб — о митинге в Минске: горжусь тобой, Беларусь

Бывший нападающий сборной Беларуси Вячеслав Глеб вместе с женой посетил протестный митинг против итогов президентских выборов в стране.

«Ганаруся табой, Беларусь (горжусь тобой, Беларусь. — пер. с бел. «Чемпионата»)", — сказал Глеб.

«Белорусы — вы лучшие. Нас точно сегодня увидел и почувствовал весь мир. Увидел правду. Такое единение, такая любовь витали в воздухе. Мы ведь именно такие. Добрые, щедрые, мирные, сплочённые! Гордость быть белоруской! Счастье жить в одной стране с такими людьми, как мы встретили сегодня! Никто не сможет у нас этого отобрать!» — написала жена Глеба Ольга в своём «инстаграме».

После выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. На митинге были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили. Сообщалось и о задержании нападающего БАТЭ Антона Сароки. Спустя сутки его отпустили на свободу.