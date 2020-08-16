Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Владелец «Торпедо»: не разделяю точку зрения фанатов. Написал Игнашевичу, что верю в него

Владелец «Торпедо»: не разделяю точку зрения фанатов. Написал Игнашевичу, что верю в него
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев прокомментировал недовольство болельщиков главным тренером Сергеем Игнашевичем.

«Я болельщиков понимаю, но не разделяю их точку зрения. Они ребята эмоциональные, но дистанция у нас большая, и в этом сезоне вообще много игр у нас. Не стоит судить по первым играм — это футбол. Мы потому его и смотрим, что это театр с непредсказуемым результатом.

Конечно, я в курсе призывов болельщиков, но это эмоции; я их не разделяю. Перед сегодняшним матчем я Игнашевичу написал: «Сергей, я верю в команду и в тебя вне зависимости от результата матча». Наверное, этим всё сказано.

Уверен, что с этим тренером команда может прогрессировать. У меня вопросов к Игнашевичу нет — он выполнил задачу на прошлый сезон, хотя понятно, что эмоционально он был непростым и его завершение было неудачным, плюс была пандемия.

«Задачу, которая ставилась перед Игнашевичем, он на сто процентов выполнил. В начале этого сезона были две ничьи и поражение в трёх играх. Делать выводы на этом этапе просто смешно. Я с мнением болельщиков знаком и с удовольствием с ними общаюсь, но я его не разделяю. Завтра день рождения „Торпедо“. Мы опубликуем стратегию клуба», — цитирует Авдеева ТАСС.

«Уйдите сами. По-мужски». Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича покинуть команду
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020