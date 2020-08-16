Владелец «Торпедо»: не разделяю точку зрения фанатов. Написал Игнашевичу, что верю в него

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев прокомментировал недовольство болельщиков главным тренером Сергеем Игнашевичем.
«Я болельщиков понимаю, но не разделяю их точку зрения. Они ребята эмоциональные, но дистанция у нас большая, и в этом сезоне вообще много игр у нас. Не стоит судить по первым играм — это футбол. Мы потому его и смотрим, что это театр с непредсказуемым результатом.
Конечно, я в курсе призывов болельщиков, но это эмоции; я их не разделяю. Перед сегодняшним матчем я Игнашевичу написал: «Сергей, я верю в команду и в тебя вне зависимости от результата матча». Наверное, этим всё сказано.
Уверен, что с этим тренером команда может прогрессировать. У меня вопросов к Игнашевичу нет — он выполнил задачу на прошлый сезон, хотя понятно, что эмоционально он был непростым и его завершение было неудачным, плюс была пандемия.
«Задачу, которая ставилась перед Игнашевичем, он на сто процентов выполнил. В начале этого сезона были две ничьи и поражение в трёх играх. Делать выводы на этом этапе просто смешно. Я с мнением болельщиков знаком и с удовольствием с ними общаюсь, но я его не разделяю. Завтра день рождения „Торпедо“. Мы опубликуем стратегию клуба», — цитирует Авдеева ТАСС.
- 16 августа 2020
-
22:54
-
22:47
-
22:39
-
22:33
-
22:24
-
22:12
-
21:56
-
21:53
-
21:45
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:27
-
20:25
-
20:12
-
20:01
-
19:55
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:10
-
18:55
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:18
-
18:06
-
17:57
-
17:55
-
17:32
-
17:19
-
17:10