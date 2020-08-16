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В «Барселоне» опровергли информацию о том, что Месси сообщил клубу о желании уйти

В «Барселоне» опровергли информацию о том, что Месси сообщил клубу о желании уйти
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий Лионель Месси не сообщал «Барселоне» о желании покинуть клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в каталонском клубе.

Ранее журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер сообщил, что Месси принял решение сменить клуб этим летом. А по данным СОРЕ, форвард не собирается продлевать контракт, который действует до лета 2021 года. Впрочем, футболист может остаться, если в руководстве клуба произойдут серьёзные изменения.

Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче.

Сообщалось, что «Интер» прорабатывает трансфер Месси в 2021 году и готов предложить шестикратному обладателю «Золотого мяча» четырёхлетний контракт на € 260 млн.

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