Кейлор Навас не поможет «ПСЖ» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас не сыграет в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Навас продолжает проходить курс реабилитации после травмы правого бедра. Ожидается, что он вернётся в строй к 20 августа. Поэтому его участие в матче с «РБ Лейпциг» 18 августа исключено.

Полузащитник Идрисса Гейе испытывает проблемы с мышцами. Участие хавбека в полуфинальном матче находится под большим вопросом.

Полузащитник Марко Верратти продолжает восстанавливаться и провёл часть тренировки в общей группе. Вместе с командой занимается защитник Тьяго Силва. В общей группе уже тренируется и защитник Лейвин Курзава.

Матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск.