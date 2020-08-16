Кейлор Навас не поможет «ПСЖ» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас не сыграет в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте французского клуба.
Навас продолжает проходить курс реабилитации после травмы правого бедра. Ожидается, что он вернётся в строй к 20 августа. Поэтому его участие в матче с «РБ Лейпциг» 18 августа исключено.
Полузащитник Идрисса Гейе испытывает проблемы с мышцами. Участие хавбека в полуфинальном матче находится под большим вопросом.
Полузащитник Марко Верратти продолжает восстанавливаться и провёл часть тренировки в общей группе. Вместе с командой занимается защитник Тьяго Силва. В общей группе уже тренируется и защитник Лейвин Курзава.
Матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск.
- 17 августа 2020
-
00:28
-
00:13
- 16 августа 2020
-
23:57
-
23:55
-
23:38
-
23:31
-
23:25
-
23:05
-
23:04
-
22:54
-
22:47
-
22:39
-
22:33
-
22:24
-
22:12
-
21:56
-
21:53
-
21:45
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:27
-
20:25
-
20:12
-
20:01
-
19:55
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:10
-
18:55
-
18:42