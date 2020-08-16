«Рома» предложила за Милика € 20 млн и Ундера. Поляк хочет перейти только в «Ювентус»

«Рома» ведёт переговоры по переходу нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, сообщает Football Italia. Римляне предлагают за форварда € 20 млн и полузащитника Дженгиза Ундера.

Милик категорически против этого трансфера, так как хочет перейти только в «Ювентус».

Сообщалось, что «Ювентус» достиг договорённости с Миликом. Теперь туринцам предстоит договориться с «Наполи» об условиях трансфера. Неаполитанский клуб хочет включить в сделку Федерико Бернардески. Также «Наполи» проявляет интерес к Луке Пеллегрини и Кристиану Ромеро.



В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 25 матчей в итальянской Серии А и забил 11 голов. «Наполи», набрав 59 очков по итогам сезона, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Победителем сезона Серии A стал «Ювентус», который набрал 83 очка.



Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к Милику со стороны «Атлетико», «Милана», «Аталанты», «Шальке» и других европейских клубов.