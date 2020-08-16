«Севилья» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы

В матче 1/2 финала Лиги Европы испанская «Севилья» обыграла английский «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:1.

На 9-й минуте встречи счёт открыл Бруну Фернандеш, который реализовал пенальти. «Севилья» сравняла счёт на 26-й минуте, когда Сусо ударом в касание расстрелял ворота после прострела Серхио Регилона. На 78-й минуте испанская команда вышла вперёд. Хесус Навас исполнил передачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Люк де Йонг ударом в касание отправил мяч в ворота.

«Севилья» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Интер» — «Шахтёр».

На групповом этапе «Севилья» играла с «Карабахом» (3:0, 2:0), «Дюделанжем» (3:0, 5:2) и АПОЭЛом (1:0, 0:1). В плей-офф испанский клуб оказался сильнее ЧФР (1:1, 0:0), «Ромы» (2:0) и «Вулверхэмптона» (1:0)



«Манчестер Юнайтед» играл в одной группе с «Астаной» (1:0, 1:2), АЗ (0:0, 4:0) и «Партизаном» (1:0, 3:0). В плей-офф манкунианцы победили «Брюгге» (1:1, 5:0), ЛАСК (5:0, 2:1) и «Копенгаген» (1:0).