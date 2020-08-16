Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг согласился подписать новый контракт с лондонским клубом, утверждает журналист Никола Скира в своём «твиттере».

По данным источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает через год.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В минувшем сезоне 31-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Англии (35 — в основном составе), в которых он стал автором 22 забитых мячей (два — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые и одну красную карточку. Ранее он играл за «Милан», «Лилль» и «Сент-Этьен».