«Манчестер Юнайтед» не выиграл ни одного трофея после ухода Моуринью

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы проиграл «Севилье» со счётом 1:2 и завершил сезон без трофеев.

Английский клуб выигрывал последний трофей в 2017 году. Тогда манкунианцы под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью стали победителями Лиги Европы, обыграв в финале амстердамский «Аякс» (2:0).

18 декабря 2018 года Моуринью был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Вместо него новым тренером стал Уле-Гуннар Сульшер.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в чемпионате Англии и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. В Кубке лиги манкунианцы проиграли «Манчестер Сити» (1:3, 1:0), а полуфинале Кубка Англии потерпели поражение от лондонского «Челси» (1:3).