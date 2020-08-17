Президент «Барселоны» сообщил об увольнении Сетьена

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу в эфире радиостанции COPE подтвердил увольнение главного тренера команды Энрике Сетьена, сообщает COPE.
По данным источника, экс-наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и бывший капитан «Барселоны» Хави, возглавляющий «Аль-Садд» — в списке кандидатов на место Сетьена.
Сообщалось, что Сетьен близок к увольнению, с ним из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль. Французский руководитель может быть отправлен в отставку, так как поддерживает тренера даже после разгрома (8:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Бартомеу ранее прокомментировал поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, заявив, что руководством будут приняты «определённые решения».
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