«Барселона» может отказаться от приглашения Почеттино из-за его зарплатных требований

«Барселона» не может договориться с аргентинским тренером Маурисио Почеттино из-за его больших зарплатных требований, утверждает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттер».

По данным источника, каталонский клуб переключил внимание на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, и уже провёл с ним предварительные переговоры.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отправила в отставку с поста главного тренера Энрике Сетьена. В сферу интересов каталонцев также входят Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.

Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. Кроме того, клуб не сумел стать чемпионом Испании и не выиграл кубок страны.