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Вячеслав Подберёзкин перейдёт из «Рубина» в «Урал»

Вячеслав Подберёзкин перейдёт из «Рубина» в «Урал»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберёзкин перейдёт в «Урал».

В прошлом сезоне РПЛ Подберёзкин принял участие в 21 матче в чемпионате России, в которых отметился двумя результативными передачами, заработал 3 жёлтые и 1 красную карточку.

25-летний полузащитник в начале 2016 года пришёл в «Краснодар» из «Урала» и с тех пор сыграл в составе «горожан» 44 официальных матча, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

Зимой 2018 года он был арендован «Рубином», а по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить у «горожан» трансфер футболиста.

В новом сезоне РПЛ «Рубин» проиграл «Локомотиву» (1:2) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1). В следующем туре «Рубин» сыграет с «Сочи».

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