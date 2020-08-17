Сульшер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги Европы с «Севильей» (1:2).

«Нам определенно нужно улучшаться, если мы хотим подняться в таблице и предпринять дальнейшие шаги в кубках. У меня никогда не было трёх полуфиналов за один сезон. У нас были проблемы с травмами и с игроками, которые много играли. Мы всегда стремимся улучшить команду. С февраля мы играем фантастически, но вылетать очень неприятно. Мы прошли довольно большое расстояние. Работать с этими игроками интересно, но вы могли видеть, насколько они устали к концу. Усталость в ногах, психологическая усталость», — приводятся слова Сульшера на официальном сайте УЕФА.

В финале Лиги Европы «Севилья» сыграет с победителем пары «Интер» — «Шахтёр»