Почеттино может сменить Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино в качестве нового главного тренера, сообщает The Sun.
По данным источника, у Хосепа Гвардиолы осталось десять месяцев по контракту. Однако, на данный момент Гвардиола не планирует оставаться в клубе. При этом, в руководстве «Манчестер Сити» хотят, чтобы Гвардиола остался на посту главного тренера, несмотря на вылет на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, где команда уступила «Лиону» (1:3).
Ранее сообщалось об интересе к Почеттино со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и «Ньюкасла».
Последней командой Маурисио был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул в ноябре прошлого года. На посту наставника «шпор» аргентинца сменил Жозе Моуринью.
«Барселона» предложила Почеттино контракт по схеме «1+1»
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