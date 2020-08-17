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Почеттино может сменить Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити»

Почеттино может сменить Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино в качестве нового главного тренера, сообщает The Sun.

По данным источника, у Хосепа Гвардиолы осталось десять месяцев по контракту. Однако, на данный момент Гвардиола не планирует оставаться в клубе. При этом, в руководстве «Манчестер Сити» хотят, чтобы Гвардиола остался на посту главного тренера, несмотря на вылет на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, где команда уступила «Лиону» (1:3).

Ранее сообщалось об интересе к Почеттино со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и «Ньюкасла».

Последней командой Маурисио был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул в ноябре прошлого года. На посту наставника «шпор» аргентинца сменил Жозе Моуринью.

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