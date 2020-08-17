Хулен Лопетеги: «Севилье» пришлось страдать во втором тайме с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу в полуфинале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:1).
«Мы, конечно, счастливы. Это был тяжелый матч, и нам пришлось сильно страдать во втором тайме. Вся команда хорошо выступила. С «Манчестер Юнайтед» нужно много страдать, и мы это сделали. «Манчестер Юнайтед»- очень большая команда, которая играет в хороший футбол. Наш вратарь показал хорошую игру. В конце концов, мы заслужили выход в финал. Мы ждали прихода Де Йонга и воспользовались преимуществом. Боно во втором тайме был для нас очень важен. Я чувствую, что сейчас меня охватила радость», — приводятся слова Лопетеги на официальном сайте УЕФА.
В финале Лиги Европы «Севилья» сыграет с победителем пары «Интер» — «Шахтёр».
Сульшер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы
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