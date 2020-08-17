Фернандеш и Линделёф поругались после победного гола «Севильи» в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и защитник команды Виктор Линделёф повздорили после второго гола «Севильи» в полуфинале Лиги Европы. Напомним, «Севилья» обыграла английский «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:1.

Победный гол «Севилья» забила на 78-й минуте. Хесус Навас исполнил передачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Люк де Йонг ударом в касание отправил мяч в ворота. После этого года Фернандеш и Линделёф эмоционально высказывали претензии друг другу.

«Севилья» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Интер» — «Шахтёр».

На групповом этапе «Севилья» играла с «Карабахом» (3:0, 2:0), «Дюделанжем» (3:0, 5:2) и АПОЭЛом (1:0, 0:1). В плей-офф испанский клуб оказался сильнее ЧФР (1:1, 0:0), «Ромы» (2:0) и «Вулверхэмптона» (1:0).