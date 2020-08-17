Владимир Рыков раскритиковал работу системы VAR

Защитник «Урала» Владимир Рыков прокомментировал результат матча с «Рубином» (1:1) во втором туре РПЛ, а также поделился мнением о работе системы VAR. Рыков провёл свой дебютный матч в составе «Урала».

«Могли и выиграть! Не знаю, было вне игры в моменте с голом, или нет. Но увезли очко. Думаю, мы всё правильно делали, контролировали мяч, переводили его с фланга на фланг. У нас были хорошие моменты, просто надо было их использовать. Для дебюта – нормально. VAR? Да, игра превращается уже не в футбол, а в просмотр эпизодов, остановки, никакой динамики нет, свистки-свистки. Это, конечно, нервирует команду», — приводятся слова Рыкова на официальном сайте «Урала».

В следующем туре чемпионата России «Урал» сыграет с «Локомотивом». Игра состоится 19 августа, начало – 16:00 мск.