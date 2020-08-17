Клубы АПЛ впервые за пять лет не сыграют в финале еврокубков
Английские клубы впервые с сезона 2014/15 не выступят в финале еврокубков, сообщается в «твиттере» OptaJoe.
Напомним, в полуфинале Лиги Европы «Севилья» обыграла английский «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:1. «Красные дьяволы» были последней английской командой в нынешнем сезоне еврокубков.
На разных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы вылетали Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».
При этом, в прошлом сезоне в финальных стадиях еврокубков были только английские команды. В решающем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм», а в финале Лиги Европы «Челси» оказался сильнее «Арсенала».
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