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Сульшер: в игре с «Севильей» мы увидели, что игрокам «МЮ» предстоит многому учиться

Сульшер: в игре с «Севильей» мы увидели, что игрокам «МЮ» предстоит многому учиться
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о возможных причинах поражения команды в полуфинале Лиги Европы с испанской «Севильей» (1:2).

«Встреча с «Севильей» — это один из тех матчей, в которых если вы рискуете, вы можете с лёгкостью выиграть. Но, к сожалению, в футболе это не всегда так. У нас были хорошие моменты в обоих таймах, где мы могли забить немало. Но когда вы не реализуете такие моменты, то сложно говорить о победе в матче.

У нас молодая команда — средний возраст игроков «Манчестер Юнайтед» на три года меньше, чем у «Севильи». Сегодня в некоторых моментах мы увидели, что этой группе игроков предстоит многому учиться и добиваться последовательности в их игре.

Вратарь «Севильи» провёл фантастическую игру. Конечно, досадно, что мы не забиваем, потому что знаем, что у нас есть игроки, обладающие таким качеством, но, опять же, это футбол. Если сравнить с тем, что мы имели в феврале, то мы добились заметного прогресса в игре «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Сульшера Goal со ссылкой на BT Sport.

Сульшер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы
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