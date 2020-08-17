Главный тренер «Боруссии Д» подтвердил интерес к игроку мадридского «Реала» Рейниеру

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал слухи о возможной аренде бразильского 18-летнего полузащитника мадридского «Реала» Рейниера.
«Мы хотим арендовать Рейниера. Но это ещё не завершенная сделка. «Боруссия» ещё находится в стадии переговоров по нему с мадридским «Реалом».
Судя по тому, что я видел, Рейниер очень хорош в нападении и очень, очень хорошо завершает атаки и может решить исход встречи. Он может одинаково хорошо выступать, как в роли ложной девятки, так и на фланге», — цитирует Фавра Goal.
Напомним, что Рейниер перешёл в «Королевский клуб» зимой этого года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Рейниер — воспитанник «Фламенго». На взрослом уровне он провёл за бразильский клуб 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
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